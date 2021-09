La furia de Gianinna Maradona tras el testimonio de Mavys Álvarez, la cubana que estuvo a sus 16 años con Diego: "Ni la muerte les deseo"

Después de 20 años en silencio, Mavys Álvarez, la novia de Diego Maradona en Cuba, habló a fondo sobre su comentada relación con el Diez cuando tenía apenas 16 años. Al escuchar su fuertísimo testimonio, Gianinna Maradona se mostró tan enojada como indignada.

La hija del astro futbolístico manifestó mediante filosos exabruptos que está harta de que hablen de su papá.

"Hijos de put... Ni la muerte les deseo simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas", expresó, con mucha bronca, a través de sus stories de Instagram.

Además, la hermana de Dalma se "atajó" y se despidió haciendo hincapié en que no responderá ningún tipo de mensaje que tenga que ver con el testimonio de Mavys.

"No se gasten en escribirme que no me voy a enganchar. Basta, me pudrieron. Los odio a todos. Hijos de mil put...", sentenció, muy fuerte.