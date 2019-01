La furia de Francisco Delgado tras las críticas por publicar una foto de su novia con la lola al descubierto

Luego de compartir una postal con blopper hot incluido de su pareja, el ex GH volvió a hablar en las redes.

Pese a que se le adjudicó un romance con varias famosas argentinas, el corazón de Francisco Delgado está ocupado. El ganador de Gran Hermano 2015 está de novio con la modelo santiagueña Manu Rentería, quien está radicada en México.

"¿Tan retrograda y destruida puede estar la sociedad que en la foto anterior son cientos las personas escandalizadas por una teta?". G-plus

De vacaciones en México junto a su pareja, Delgado dio que hablar con una publicación en la que se la ve a Manu posando para la cámara con una lola al descubierto: "Todo muy normal por aquí", tituló Francisco a su posteo.

La foto generó tal nivel de críticas que Francisco decidió compartir una extensa carta en Instagram: "Acá no hay pezones. Aca hay dos personas que se ríen. ¿Qué tienen para decir ahora los malintencionados de siempre? ¿Tan retrograda y destruida puede estar la sociedad que en la foto anterior son cientos las personas escandalizadas por una teta? ¡Una teta, loco!", comenzó diciendo.

"No sean tan oscuros y dejen de lastimar opinando con tanta barbaridad. Desnúdense al mundo y van a ver como todo cambia. Yo les deseo amor a todos". G-plus

"No sean bolu..., no sean tan oscuros y dejen de lastimar opinando con tanta barbaridad. Entre otras cosas, leí de una mujer 'después que no se quejen cuando las violan". Desnúdense al mundo y van a ver como todo cambia. Yo les deseo amor a todos, incluso a los garcas de siempre. Feliz año. En especial a vos @mnrenteria que nadie nos entiende y tanto nos entendemos nosotros. Para siempre libres rubia hermosa", cerró, sin filtro.