La furia de la ex de Manu Urcera luego de coincidir con él y Nicole Neumann en Chapelco: "Estoy bastante caliente"

En medio de sus vacaciones en la Patagonia, Micaela Alvarez Cuesta tuvo un severo ataque de bronca contra Nicole Neumann y le dedicó un filoso descargo a través de una serie de videos que posteó en stories. De arranque, la ex de José Manuel Urcera aclaró: "Estoy un poco caliente. Bastante". Y entre otros motivos, es que coincidieron en el mismo centro de esquí al pie de la Cordillera de Los Andes, entre Neuquén y Río Negro.

Entonces, sin mencionarla, hizo referencia a la jurado de Los 8 Escalones del Millón al apuntar contra la tienda de artículos deportivos que le había encerado la tabla para esquiar: "Unos chicos de San Martín me pidieron que suba una historia de la tabla de sky arrobándolos. Y una persona, no muy agradable, hizo que bajaran mi historia porque ella desés tuvo canje de ese lugar para buscar la indumentaria de sky, y de muy mal gusto, mala leche, por decirlo de manera vulgar pidió que me bajaran mis publicaciones".

Indignada, enfatizó: "Eso no se hace, ¿no? Me parece nefasto". Así, continuó con su catarsis que además se reprodujo en Intrusos: "No puedo hacer las vacaciones ni nada en paz. Encima me hacen cargo a mí de cosas que hace el resto. Yo no tengo más nada que ver con esa gente".

En respuesta a quienes aseguran que persigue e imita a Nicole, Alvarez Cuesta exclamó: "Yo siempre estuve en lugares y la gente vino a donde estaba. Mi ropa no es rentada, es mía y la tengo hace años. La compré en otro país y no se la copié a nadie. Estaba antes en San Martín y antes en Miami. Justamente lo que no hago es usar lo que usa cierta gente, porque la verdad es que me parece nefasto".