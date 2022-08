La furia de Cinthia Fernández con la exempleada de Wanda Nara por criticar a sus hijas: "Es nefasta y va a pagar las consecuencias"

Cinthia Fernández expresó su bronca sin filtros contra Carmen Cisneros, exempleada de Wanda Nara, luego de que se filtrar a los medios un audio opinando de sus tres hijas, de una manera muy despectiva y discriminatoria.

"Es repudiable. Es asqueroso. Ella es asquerosa en sus dichos. Tiene muchísimo que aprender. Si le habían dado ataques de pánico con lo de Wanda, le van a dar más ahora, porque no voy a parar. Me tocaron lo que más amo", dijo la panelista de Momento D, en nota con LAM, furiosa.

"No voy a parar hasta que esta mina aprenda judicialmente cómo debe comportarse, más con menores. No me importa si el audio es privado. A alguien se lo mandó. Tanto la persona que lo filtró como ella son nefastas. Va a tener que pagar las consecuencias", afirmó.

Decidida a llevar a Carmen Cisneros a la Justicia, Cinthia Fernández continuó: "Una persona que habla así de criaturas, no me interesa. Yo ya tomaba con pinzas lo que decía (de Wanda). Mostró la hilacha. ¿Cómo vas a hablar así?".

"Yo jamás hablaría así de ninguna criatura. Eso es de mala gente, es de mal bicho. No la conozco, pero una persona que habla así de una criatura para mí está anulada y tiene que tener un escarmiento. Eso no se hace", apuntó, muy enojada.

"No me da lástima. Me conmueve cero. Todo lo que escuché me parece desagradable. Y yo, cuando me caliento, me caliento para el trasero", dijo Cinthia.

CINTHIA FERNÁNDEZ DESCONFIÓ DE LA DENUNCIA DE CARMEN A WANDA

"Nunca me cerró la historia. Algún incumplimiento de sueldo seguramente hubo, pero algo no me cerraba. Ella no me cerraba. Te aseguro que Wanda la ayudó. Pero ahora este es mi quilombo y me meto. No me va a dar lástima ahora", agregó la panelista.

"Va a tener que ir arrodillada hasta Luján. Le va a pedir disculpas a mis hijas. Primero voy a ir al INADI, después con mi abogado". G-plus

"Va a tener que ir arrodillada hasta Luján. No se la voy a perdonar. Le va a pedir disculpas a mis hijas. Primero voy a ir al INADI, después con mi abogado. La persona que lo esparció en los chats, le quiso hacer daño a ella, pero les hizo daño a tres menores. Conmigo no van a joder. Es corta. Esto no se admite. Es nefasto", finalizó Cinthia, enojadísima.