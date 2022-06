La furia de Chanchi Estévez tras perder el desafío en El Hotel de los Famosos: "Parece como si lo hicieran a propósito"

Luego de un nuevo desafío en El Hotel de los Famosos, Chanchi Estévez no ocultó su furia al perder (con lo que se convirtió en el nuevo nominado) al sentir que no se jugó limpio.

Así lo dejó en claro el propio participante al tirar el casco fuertemente contra el piso: “Siento que cualquier esfuerzo que haga… parece como si lo hicieran a propósito”, comenzó diciendo.

Además, apuntó contra una de sus compañeras: “Melody Luz estuvo todo el tiempo apoyando el pie en la reja y yo me caía porque no quería apoyar el pie. O sea, la vez pasada había que rodar el barril y ella lo arrastraba”.

“Si van a permitir cosas para algunos y para otros no, que me lo digan y voy directamente al laberinto o a la H, no tengo ningún problema”, continuó, visiblemente molesto. Y Chino Leunis cerró: “Es tu mirada. No es la realidad ni la verdad”.

¡Qué momento!