La furia a cámara de Yanina Latorre contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Son dos atrevidos"

Yanina Latorre miró directamente a cámara y disparó contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares luego de que cuestionaran la información que dio sobre el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista se mostró furiosa con sus colegas por haberla tratado de mentirosa.

"Después en los programas dicen que te inventas todo, que no sabes nada, que te inventas un llamado de Wanda Nara", comentó Ángel de Brito en la emisión matutina de eltrece y la periodista manifestó: "Justamente, eso es la envidia de no tener data. Yo les voy a mostrar a Pallares y a Lussich mi teléfono para que vean, no lo hago acá porque no necesito".

"Son dos maleducados y dos atrevidos, cómo van a sentarse a decir que miento, es grave lo que hicieron ayer porque están dudando de mi palabra, de mi fuente, de mi laburo periodístico". G-plus

Luego, Yanina citó una frase de los conductores de Intrusos y dejó en claro que nunca mintió: "‘Qué Yanina me demuestre que habla con Wanda’, ¿quiénes son ellos dos? Yo no tengo ninguna necesidad de sentarme acá a mentir, a mí mucha gente del medio de felicitó por esto, cómo van a sentarse a decir que miento, es grave lo que hicieron ayer porque están dudando de mi palabra, de mi fuente, de mi laburo periodístico".

Finalmente, la panelista trató de maleducados a Pallares y Lussich por tratarla de mentirosa. "Yo no tengo que demostrar nada, qué necesidad tengo de mentir. Son dos maleducados y dos atrevidos, este año ya vengo bancando mucho, esto es lo último. No está bueno que te traten de mentirosa porque ellos no tuvieron la data o porque me copiaron tres anécdotas, que sigan bailando", sentenció.