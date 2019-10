La furia de Alex Caniggia por la tapa de su padre con Sofía Bonelli: "¡Son unos cholulos de mier…!"

En un reportaje con producción de fotos donde relataron el comienzo de su historia de amor, Claudio Caniggia (52) y su novia, Sofía Bonelli (26), son tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Como era de esperarse, la entrevista -en la que dan detalles de su casamiento- cayó mal en su familia y su hijo Alexander Caniggia se descargó en una serie de videos en Instagram.

“Dan vómitos. Desagradable”, escribió en una Story con la imagen de su padre con su novia. Pero no fue todo. “Después de ver esta foto solo hay una palabra: desagradable. Gente, ustedes tienen que entender que estos dos son unos cholulos de mier… y encima los cholulos de mier… no paran de dar notas. Si supuestamente sos feliz con tu vida, no das notas, ni nada. Así que, gente, ¡entiendan que son unos cholulos de mier...!”, se descargó.

“Las parejas que son realmente felices no se muestran a la prensa. Por ejemplo, yo hace dos años que estoy en pareja y no expongo mi vida con mi novia. ¿Entiende? Entonces, ¡estos son unos cholulos de mier...!”, repitió hasta los gritos, dejando en claro que la paz en su familia hoy es muy lejana.