La furia de Alex Caniggia con Chanchi Estévez en El hotel de los famosos: el video del tenso cruce

La tensión entre Alex Caniggia y Chanchi Estévez fue creciendo en las últimas emisiones de El Hotel de los Famosos, y la mala relación entre ambos tuvo su momento más álgido este lunes por la noche, en pleno enfrentamiento entre Lissa Vera y Sabrina Carballo.

Mientras veían “el desafío de la H” en el que competían sus compañeras desde la tribuna, Chanchi golpeó en el hombro a Locho Loccisano, molesto por las instrucciones que le daba a Lissa, y eso generó una fuerte discusión con Alex.

“No se dan instrucciones”, se lo ve gritar a Chanchi Estévez. “¡Gato! ¡Gato! ¡No lo toques, gato! ¿Qué lo tocás? ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocás, Gato, eh?”, le responde Alex, encaramado en lo alto de la tribuna.

Más sobre este tema La furia de Chanchi Estévez tras perder el desafío en El Hotel de los Famosos: "Parece como si lo hicieran a propósito"

EL TREMENDO CRUCE DE CHANCHI ESTÉVEZ Y ALEX CANIGGIA QUE CASI TERMINA A LAS MANOS

El hijo de Mariana Nannis y el exfutbolista estuvieron a punto de irse a las manos y sus compañeros debieron separarlos, momento que Martín Salwe aprovechó para empujarlos de la tribuna, sin medir las consecuencias que ello pudo haber tenido, y mientras intervenía personal de la producción del ciclo.

Tras el tenso episodio, el Chachi dio su versión de los hechos. “Locho seguía dándole indicaciones a Lissa, algo que no se puede hacer. Yo le gritaba ‘Locho, Locho, Locho’, pero él no me daba bolilla, entonces como un poco lo empujé para decirle ‘no des más instrucciones’”

“Y ahí, Alex saltó como justiciero diciendo qué me pasaba y casi nos vamos a las manos, pero no pasó nada. Fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego”, cerró Chanchi.