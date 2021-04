Fulminante tweet de Taboada contra Yanina Latorre al verla en la mesa de Juana: "No tiene cara, es mentirosa y mala amiga"

Algunas semanas atrás, Andrea Taboada salió al cruce de Yanina Latorre en Los Ángeles de la mañana y dejó bien en claro que después de tantos años trabajando juntas algo se rompió entre ellas. Este domingo, mientras la esposa de Diego Latorre aseguraba frente a Juana Viale que no sabía los motivos que llevaron a su ex amiga a reaccionar así, la periodista lanzó un mensaje fulminante a través de Twitter.

“Es mala persona. Y aseguro que es mala persona por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto”, dijo Andrea, y le señaló a su compañera que “no es tan importante”.

Este domingo, Juana Viale quiso saber en Almorzando con Mirtha Legrand por qué se pelearon ambas, pero Yanina dio su versión de los hechos. “Yo sigo siendo amiga de ella. Ella se peleó conmigo y no sé por qué. Realmente ella dice que pasó algo que no pasó, que no se qué; y no voy a entrar en ese juego de batalla al aire”

Así mismo, la panelista aseguró que “todo lo que ves es verdad, nada es mentira. Yo también soy muy contestataria y en el juego nuestro todo es levantado, te metés conmigo y te levantan; por eso yo últimamente no contesté”. “Hay mujeres que buscan que las levanten (de los medios) mediante una pelea. A mí no me interesa. Yo generalmente contesto, no la inicio, pero me encontrás fácil”, concluyó la mamá de Lola.

Al escuchar la reacción de Yanina Latorre, Andrea Taboada recurrió a su cuenta de Twitter para sostener sin tapujos su decisión. “No tiene cara. Mentirosa… falsa…. Mala amiga y compañera”, escribió en la red social.

No tiene cara...mentirosa...falsa...mala amiga y compañera. pic.twitter.com/zDYdjaKBHi — Andrea Taboada (@andretaboada) April 11, 2021