El fulminante mensaje de Nati Jota a Ivana Nadal, tras convertirse en TT: "Les voy a preguntar a mis amigas si no se chaparon a algún ex"

Después de haber pasado por el quirófano para reducirse el busto, Ivana Nadal tomó una decisión que sorprendió. A días de haber blanqueado su noviazgo con Bruni Siri, el ex de Nati Jota, borró de su Instagram las románticas fotos que había compartido con él.

En medio de la versión que indica que Ivana y Bruno ya no estarían en pareja, Nati se convirtió en Tendencia (TT) en Twitter. Lejos de dejar pasar su protagonismo en la red, aprovechó para referirse con ironía a su escándalo con la modelo y el rugbier.

"Veo que soy TT y me asusto. Les voy a preguntar a mis amigas si no se chaparon a algún ex". G-plus

"Veo que soy TT y me asusto. Les voy a preguntar a mis amigas si no se chaparon a algún ex", escribió ¡súper picante! haciendo referencia a sus fuertes idas y vueltas con su ¿examiga?

¿Qué dirá Ivana?