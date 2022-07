Fuertísimo mensaje de Pepito Cibrián a cámara a Georgina Barbarossa: "Me destrozaste el corazón"

El enojo de Pepito Cibrián con Georgina Barbarossa fue más fuerte de lo que todos sospechaban, y el flamante marido de Nahuel Lodi fue contundente al explicar el daño que le produjeron las declaraciones de su otrora íntima amiga desde hacía 40 años.

"Sinceramente, me destrozaste el corazón, Georgina. Fue el día del casamiento, además. Lloré mucho", afirmó el productor teatral en una nota con Intrusos.

"Me dolió profundamente lo que sucedió con Georgina, porque es una amistad de 40 años, de la cual no tenía nada que ver Nahuel porque casi no la conoce. Eso sí me dolió muchísimo, porque compartimos tantas cosas de la vida, como muertes, nacimientos, ver crecer a sus hijos, empezar ella conmigo la profesión…", explicó.

Más sobre este tema Nahuel Lodi le respondió a Georgina Barbarossa, que se opuso a su casamiento con Pepe Cibrián

Al final, Pepito Cibrián se explayó sobre su bronca por lo que dijo Georgina Barbarossa en su programa, A la Barbarossa: "Yo no lo vi porque ya hubiese sido muy fuerte. Pero sé lo que dijo, y que permitiera ella decirlo y se lo diga a los demás… Sinceramente, me destrozaste el corazón, Georgina. Fue el día del casamiento, además. Lloré mucho".

PEPITO CIBRIÁN FULMINÓ A GEORGINA BARBAROSSA

Envalentonado, Pepito Cibrián continuó ventilando su furia contra Georgina Barbarossa y reveló detalles inéditos de la interna.

"¿Será que lo dijo para que el programa tenga más rating? No lo sé. Porque también nos pidieron que fuéramos el lunes para que ella nos pidiera disculpas personalmente, y no necesitamos que nos disculpe nada. Ni pedir disculpas. Y qué horror también, como si fuésemos dos entes. Me imaginaba en el sofá esperando que viniera Georgina en vez… no lo podía creer. Todo me parece surrealista".

Más sobre este tema Pepe Cibrián se casó con su novio, Nahuel Lodi, en una ceremonia íntima rodeado de sus seres queridos

Más tarde, Pepito descartó reconciliarse con Georgina: "Se equivocó fuerte porque además se perdió una amistad de vida. Eso no se puede olvidar. Para mí no existe más. Hay cosas que no se pueden perdonar. La traición tan baja. Es espantoso, una estafa a la amistad. No la quiero, nada. Por eso la gente se separa".

Y justificó "A través de la crítica a Nahuel, una cosa intrascendente en la vida de un ser humano pensante es para golpearlo a Pepe. Y me golpeó mucho, me hizo mucho daño. Si su intención era esa, desde ya me hizo mier… Georgina iba a ser nuestra madrina. Pero ni a la fiesta quise que viniera".

Más sobre este tema Marcela Tauro fulminó a Georgina Barbarossa por criticar la boda de Pepe Cibrián: "Vendió a su amigo por rating"

"Eso, y que me dijeran que tenía cáncer, creo que son las dos cosas que más me dolieron en la vida. Tanto así", sentenció Pepito Cibrián para calibrar el grado la herida que le produjo Georgina Barbarossa.