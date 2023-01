Fuertísimo enojo de Mimi con Érica García tras acusarla de tener problemas de salud porque le hizo brujería: "Necesitás internarte en un manicomio"

A poco de que comenzara El Hotel de los Famosos 2, se vivió una de las peleas más fuertes y polémicas entre Mimi Alvarado y Érica García. La cantante (que había eliminado a la pareja de El Tirri en la H) comenzó a tener algunos problemas de salud –sumado a la fuerte lesión que sufrió en su muñeca- y acusó a su compañera de haberle hecho brujería tras regresar al programa.

Así fue el tremendo ida y vuelta entre Érica y Mimi:

Érica: -Yo no creo en las brujerías, pero si me las empiezan a hacer y empiezan a ocurrir, me voy a tener que parar más fuerte.

Mimi: -Pero, ¿cómo te lo voy a hacer?, ¿mentalmente? Cualquier cosa lo que estás diciendo. Yo no tengo esa mala onda.

E: -No debo ser la primera persona a la que le hiciste un trabajo. Esto ya no es joda y el ahogo ya no es joda. Y que haya ocurrido justamente con vos, que te gané la H de una forma tan justa y tan bien.

Más sobre este tema Rocío Marengo y un duro cruce con Érica García en El hotel de los famosos 2: "No te hubieras dedicado a mostrar tu cuerpo"

M: -¿Y eso te lo estoy haciendo yo?

E: -¿Y quién sino?

M: -Lo que tú necesitas es internarte en un manicomio y ver qué haces contigo. Me parece una locura lo que me estás diciendo. ¿A ti te evaluaron psicológicamente?

E: -Lo que acabás de decir, para la gente que tiene problemas con la salud mental, es muy grave porque vos no podés diagnosticar a alguien.

Más sobre este tema Marian Farjat contó que tiene un desodorante especial para sus zonas íntimas: "Lo uso mucho para oler a flores"

M: -Tú a mí no me conoces, así que ten mucho cuidado porque la única maldita bruja que hay aquí eres tú. La única aura oscura que hay aquí eres tú.

E: -No me grites, estás haciendo un papel horrible.

¡Tremendo!

Más sobre este tema El hotel de los famosos 2: Martín Coggi hizo volver a Mimi Alvarado a pocas de horas de su eliminación

CHARLOTTE CANIGGIA ABANDONÓ EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia ya había confesado sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debió realizar en su rol de staff para mantener todo limpio y asistir a los huéspedes.

Y fue en el programa que se vio este miércoles por eltrece, que finalmente la hermana de Alex Caniggia (quien se había consagrado como campeón en la primera edición del programa) decidió dar un paso al costado: “Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, comenzó diciendo frente a sus compañeros.

“Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón”, agregó.

"ME QUIERO IR DEL HOTEL PORQUE ES MUY DIFÍCIL Y HAY MUCHAS TAREAS. A MÍ ME TOCÓ ESTAR EN EL STAFF DOS VECES. ES TRISTE PORQUE CONOCÍ GENTE SÚPER LINDA QUE LOS LLEVO EN MI CORAZÓN". G-plus

Por último, y antes de recibir el abrazo del resto del equipo , Charlotte cerró, sincero: “Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro.”.