Fuertísimo descargo de Mica Viciconte por su conflicto con Nicole Neumann y los cuestionamientos a la relación con sus hijas: "Sería fácil irme"

Aunque Nicole Neumann y Fabián Cubero llegaron a un acuerdo legal que les permite criar a sus hijas en armonía pese a estar separados, la mala onda entre ella y la actual pareja de él, Mica Viciconte, sigue creciendo.

Luego de que Nicole apuntara muy fuerte contra Mica al deslizar que no ve cambios en su actitud pese al acuerdo y que Carmen Barbieri aportara un dato picante sobre las hijas de la pareja, Viciconte hizo un fuertísimo descargo.

Junto a una apasionada foto con Fabián, destacó los momentos más felices de estos cuatro años en pareja y apuntó contra Nicole haciendo hincapié en que pese a su conflicto seguirá firme junto al exfutbolista.

"Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja a pesar de las críticas por cierto rol que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas", expresó en su cuenta de Instagram.

"Decido dar amor a las personas que me acompañan y me dan amor de la misma forma porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también", escribió.

Acto seguido, se mostró muy agradecida por la actitud de Fabián y elogió su forma de ser.

"El GRACIAS más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas. Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad, y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel".

"Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama", sumó, contundente.

Y se despidió mostrándose segura de su accionar, con una frase súper picante dedicada a Nicole:"El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sean felices", sentenció.

¿Recibirá respuesta?