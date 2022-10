Fuertísima respuesta de Wanda Nara al enojo de Tamara Báez por L-Gante: "No puedo ser sorora con alguien que no conozco"

Wanda Nara lanzó una fuerte respuesta al enojo de Tamara Báez por su vínculo con L-Gante en diálogo con Socios del Espectáculo.

“Muchos te acusaron de ser poco sorora con Tamara, la ex de L-Gante, todos dijeron que hiciste la gran China, ¿hacés un mea culpa de eso?”, le consultó el cronista.

Fue entonces cuando la expareja de Mauro Icardi contestó contundente: “No tengo el placer de conocerla así que no puedo ser sorora con alguien que no conozco”.

LLAMATIVA RESPUESTA DE WANDA NARA SOBRE UNA POSIBLE RELACIÓN CON L-GANTE

Wanda Nara sorprendió con su respuesta tras ser consultada sobre una posible relación con L-Gante después de confirmar su separación de Mauro Icardi.

“¿Te gusta como hombre él?”, le preguntaron desde Socios del Espectáculo y la empresaria contestó: “Me gusta como persona”.

“¿Puede llegar a pasar algo más el día de mañana?”, insistió entonces el cronista y Wanda cerró: “Y bueno no sé, nunca se sabe el día de mañana”.