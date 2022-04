Fuertísima discusión de Mariana Brey con Luciana Salazar por Martín Redrado: "No es el padre de tu hija"

Mariana Brey y Luciana Salazar protagonizaron una fuertísima discusión en el programa radial Polino Auténtico, a pocos días de que Luli decidiera llevar a juico a Martín Redrado "por varios incumplimientos" ¡y se sacaron chispas!

La panelista de Marcelo Polino quiso saber por qué el economista tendría que hacerse cargo de un nuevo tratamiento de fertilidad de su ex en Estados Unidos y, la falta de acuerdo, llevó a que Salazar la cruce con un tono de voz elevado.

TREMENDA DISCUSIÓN ENTRE MARIANA BREY Y LUCIANA SALAZAR

Mariana Brey: -Él puede prometerte algo y pueden pasar diez años y puede cambiar de idea.

"El matrimonio es un contrato. Uno no puede cambiar lo que acuerda", dijo Salazar. "Vos nunca te casaste con él. Tampoco es el padre de tu hija", le retrucó Brey. G-plus

Luciana Salazar: -No, Mariana, el matrimonio es un contrato. Uno no puede cambiar lo que acuerda...

Brey: -Pero vos nunca te casaste con él. Tampoco es el padre de tu hija.

Salazar: -¿Pero qué tiene que ver? ¿Las casadas solo tienen derechos?

Brey: -Pero tampoco es el padre de tu hija. Y no me hablés de matrimonio, hablemos de tu situación en particular…

Salazar: -Pero estás hablando sin saber. ¿Qué sabés qué responsabilidades tomó él con mi hija?

Brey: -No...

"Estamos hablando de tu posibilidad de volver a ser mamá. Si no hay un papel firmado y no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Si para vos es importante, trabajás y lo pagás", disparó Mariana. G-plus

Salazar: -No, ¡dejame hablar!

Brey: -No, estás acá para que te pregunte…

Salazar: -Pero dejame responder. Si vos no sabés la interna, cómo sabés qué responsabilidades tomó él con mi hija, como para hablar así, y decir: 'Che, que trabaje'.

Brey: -Dejame que te responda.

Salazar: -No. ¡Pará! Yo no sé si estás casada, pero si tu pareja no tomaría las responsabilidades que tendría que tomar, vos también vas a salir a pelearlo. No me vengan a decir que la mujer solo tiene derechos cuando está casada.

Brey: -Pero no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con tu posibilidad de volver a ser mamá. Si no hay un papel firmado, que lo comprometa a él de por vida, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Si para vos es importante. Trabajás y lo pagás. Es sencillo.

"Él tiene la responsabilidad. Lo tiene que hacer... Y no me vengan con el chicaneo de que trabaje, porque trabajo desde los 21 años", expuso Luciana, enojada. G-plus

Salazar: -Polino, no puedo hablar. No me deja hablar. Yo te estoy diciendo la realidad.

Brey: -No quiero que te enojes.

Salazar: -Es que no me dejás hablar Mariana. Vos siempre salís con lo mismo, con mi tema. Y no es así. Él tiene la responsabilidad. Lo tiene que hacer. Sacá tus propias conclusiones.

Brey: -Mis conclusiones son que es un capricho.

Salazar: -Y no me vengan con el chicaneo de que trabaje, porque trabajo desde los 21 años.