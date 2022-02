Fuertes posteos de Felipe Fort por la muerte de Gustavo Martínez, su tutor: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados"

La primera reacción pública de Felipe Fort (17) ante la decisión de Gustavo Martínez de saltar al vacío desde un piso 21 fue una explosión de bronca y angustia en Stories contra quien fuera su tutor legal, y el gran amor de Ricardo Fort en vida. Y si bien borró los posteos, se hizo cargo en un video en el que desmintió un supuesto hackeo de su cuenta.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa (N del R: su histórica niñera), Eduardo (N del R: su tío, hermano mayor de Ricardo), César (N del R: Carozza, abogado de la familia) y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", expresó el adolescente en stories.

Frente al hermetismo de Martita, su hermana melliza, Felipe continuó con el descargo contra su padrastro en medio de su tremendo dolor: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", acotó indignado."¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos", concluyó en Stories.

FELIPE FORT DIO LA CARA Y RATIFICÓ SUS FUERTES DICHOS CONTRA GUSTAVO MARTÍNEZ

Por más que los picantes posteos en Stories desaparecieron de Instagram, Felipe Fort luego se hizo cargo de sus duras palabras contra Gustavo Martínez en un video en el que dio la cara.

"Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación...17 años tengo, piensen eso".

"Borré las historias porque... Hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco",

"No opinen, solo no opinen", sentenció Felipe, el hijo de Ricardo Fort.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.