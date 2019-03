Con absoluta soltura Matías Morla, abogado y amigo íntimo de Diego Maradona, lanzó una verdadera bomba cuando en Nosotros a la mañana confirmó que el Diez tiene tres hijos en Cuba. Consultado sobre si Diego ya reconoció ante la ley a sus hijos, Morla aclaró: “A la fecha no los reconoció, pero se va a hacer cargo de lo que se tenga que hacer cargo”.

“Nadie piensa en que Dalma está por ser mamá, solo (piensan) en hacer daño”. G-plus

A partir de ahí, Diego Junior fue el primero en reaccionar y aclarar que no tiene “ningún problema en conocerlos y tener una relación con ellos”, y al rato salió a hablar Claudia Villafañe, la exesposa del DT de los Dorados de Sinaloa. A través de un breve mensaje de texto que le envió a Evelyn von Brocke, la mamá de Dalma y Gianinna Maradona marcó la cancha en Los Ángeles de la Mañana: “Nadie piensa en que Dalma está por ser mamá, solo (piensan) en hacer daño”. Más sobre este tema Impactante anuncio de Matías Morla: "Diego Maradona tiene tres hijos en Cuba, con los que yo hablo"

Tras coincidir en la preservación de Dalma Maradona que hizo Claudia Villafañe, Gianinna manifestó su punto de vista sobre la aparición de nuevos hermanos por parte de Diego Maradona: "Ya no me sorprende nada. Me sorprende que sea algo mediático y que no se pueda resolver de otra manera, más si es desde el amor, y no su abogado en un programa de televisión".