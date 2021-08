Fuertes críticas a Ailén Bechara tras contar que tiene varias niñeras para su hijo de 3 años

Tras superar la crisis con Agustín Jiménez, con quien tiene a su pequeño Francisco, Ailén Bechara armó las valijas y viajó a España junto a su familia. Sin embargo, en medio de un ida y vuelta con sus seguidores, la modelo fue blanco de críticas y ella no dudó en sentar postura en las redes.

“¿Llevás niñera para que te ayude?”, fue una de las consultas que le hizo llegar un usuario. A lo que Ailén dio que hablar con su respuesta: “Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”, contestó, dando a entender que su niño cuenta con la ayuda de varias personas.

“¿Para qué llevan niñera? ¿No pueden cuidar un solo nene? Yo tengo 3 y las llevo a todos lados”, fue un fuerte reproche que tardó en llegar. Pero, una vez más, la exazafata de Guido Kaczka dijo lo suyo: “Claro que podemos cuidarlo, y eso hacemos. Pero necesitamos que alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos”.

“No me estresa viajar con él y lo hago desde que Fran era muy bebé. Ya me acostumbré y soy muy organizada. Me estresa que siempre llegamos tarde y a las corridas al aeropuerto”, cerró Bechara, contundente.