Fuerte versión sobre Rodrigo de Paul tras su explosiva separación de Camila Homs: "Él quiere que la familia de ella lo ayude a acercarse"

A una semana de la llamativa declaración de Tini Stoessel, sobre sus sentimientos hacia Rodrigo de Paul, en Socios del Espectáculo contaron que el futbolista tendría intenciones de acercase a su ex Camila Homs, madre de sus dos hijos.

"Esto es un poco data y un poco de especulación. Todo parte de un comentario que Rodrigo de Paul les habría hecho a sus amigos. '¡Qué cagada me mandé!'. No tenemos la confirmación si es por separase de Camila o por haber puesto en pareja con Tini Stoessel. O las dos cosas", comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

En ese marco, Adrián Pallares reveló que el deportista tendría el deseo de tener un mejor vínculo con la madre de sus hijos y con los Homs, tras la escandalosa separación.

"Lo que está haciendo Rodrigo de Paul es retomar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado", dijo Pallares.

"Lo que está haciendo Rodrigo de Paul es retomar caminos que tiene cerrados en la familia Homs. Él casi está bloqueado por varios integrantes de la familia, pero quiere que lo ayuden a empezar a acercarse a Camila y a tener un mejor diálogo", aseguró el conductor.

Luego Pallares marcó su asombro por la pronta paz que "firmaron" De Paul y Homs a nivel judicial tras el millonario reclamo de la modelo.



"Hace 3 ó 4 semanas, el acuerdo económico entre Camila y Rodrigo era de interés nacional. Había que hacerlo antes del Mundial. Ahora entró en un silencio", apuntó Pallares.

HORACIO HOMS NO TIENE RELACIÓN CON RODRIGO DE PAUL

La semana pasada, Horacio Homs contó en Socios del Espectáculo que el diálogo con Rodrigo de Paul dejó de ser cotidiano entre ellos, tras la explosiva separación de su hija Camila con el futbolista, padre de sus dos hijos.

"¿Con Rodrigo cuánto hace que no hablas?", le preguntó Adrián Pallares, y Horario contestó: "No hablé más con él. Tuve una conversación hace un mes o un mes y medio pero no hablé más".

Cada uno por su lado tras la ruptura de Camila, Horacio reveló qué charlo con Rodrigo en su último contacto: "La última vez hablamos fue muy bien, no tengo absolutamente nada en contra de Rodrigo. Todo lo contrario, son chicos, son cosas que pasan, no tengo nada que recriminarle".