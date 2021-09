Fuerte versión sobre Guillermina Valdés tras su tenso cruce con Pampita, quien le dijo 'aburrida': "Se fue enojada"

"Anoche, Guillermina Valdés se fue enojada", dijo Pampito en Mañanísima, analizando el tenso momento televisivo en ShowMatch, luego de que Marcelo Tinelli debatiera en vivo una reciente declaración de Pampita, en la que calificó de "aburrida" a Valdés.

Con información en su poder, el panelista del programa de Ciudad Magazine, que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, amplió: "Me cuentan de adentro que ayer Guillermina se fue enojada, que no le gustó este chiste que le hicieron. Dicen que no sabe jugar. Cuando le proponen un juego, ver quién es la más aburrida, la mencionan y se le transforma la cara de una manera. Cuando Marcelo le pregunta ella está como caliente".

Concordando con Ángel de Brito, quien en plena instancia de tensión en La Academia le dijo a Valdés que "no sabe jugar", Pampito recordó otra situación en la que Guillermina mostró los dientes.

"Se enojó, no le gustó este juego. No es la primera vez que le pasa. Ya se había enojado cuando no la dejaron entrar al chat el jurado de La Academia. Ahí también se enojó. Tiene carácter fuerte. No le gustó", dijo el periodista.

En defensa de la jurado, Carmen Barbieri acotó: "Tiene carácter fuerte. A mí me encanta Guillermina, tiene personalidad. Eso no quiere decir que sea jodida, aburrida".

Sin embargo, su panelista discrepó: "Pero tiene que saber jugar con los compañeros, sino queda como que es la esposa del jefe... Igual a los otros no les importa nada y la cachetean".