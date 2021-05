Fuerte tweet de Guillermina Valdés tras el tremendo cruce con Pampita en La Academia: "Me pareció violento"

El reemplazo de Guillermina Valdés de Ángel de Brito en el jurado de La Academia está dando mucha tela para cortar… y algunos escándalos.

Lejos de puntuar y evaluar simplemente lo que ve en la pista, la jurado se despachó sin filtro contra Pampita, al oírla dialogar con Jimena Barón sobre el chat de WhatsApp que integran los miembros del jurado, ¡en el que no está incluida!

"Voy a decir algo que escuché recién y es que no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado. Yo pensaba que era porque estoy de paso, pero la escuché a Caro que dice 'no, porque le va a contar todo al jefe'", disparó Guillermina en vivo y sin filtro, confrontando contra su colega, quien sostuvo que no la sumará al chat porque la considera una "infiltrada" y "Ángel de Brito es el administrador".

Con la contienda trasladada a las redes sociales, el conductor de LAM, aislado por protocolo en su casa tras regresar de Miami de alta post covid, escribió: "No vas a estar en el chat, yo soy el administrador".

Con vehemencia, Guille se hizo eco del tweet de Ángel de Brito y respondió súper filosa contra la actitud de Pampita.

"No es mi intención, Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo. Pero estoy acostumbrada a los preconceptos y prejuicios. Como te lo dije, espero hasta que regreses", expresó Guillermina Valdés, molesta con su compañera en La Academia.