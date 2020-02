Fuerte tweet de Cinthia Fernández después de que Baclini revelara que la ayuda económicamente: "Nadie me paga un sueldo"

A fines de 2019, Martín Baclini y Cinthia Fernández contaron que estaban separados. Sin embargo, siguen en contacto. En Intrusos (América), el empresario contó que le sigue pagando el colegio a las hijas que la modelo tiene con Matías Defederico: Charis, Bella y Francesca.

Además, Martín remarcó que Cinthia "se lo merece" porque hace un montón de cosas por él. "Me maneja el Instagram de la empresa, hace publicidades. Me ayuda desde un montón de aspectos", detalló. Eso sí, aclaró que no le paga un sueldo. "Obvio que ella hace publicidades (para mi empresa) y cobra mucho. Ella me hace todo en las redes, pero yo ni me meto, ella se maneja con la gente de la empresa. Pero no es que le pago, le regalo...", afirmó.

"Son mentira los títulos de algunos portales diciendo que Martín tiene un arreglo comercial conmigo". G-plus

Ante las repercusiones de sus declaraciones, Cinthia reaccionó con dureza. Enojada, aclaró los tantos vía Twitter. "Son mentira los títulos de algunos portales diciendo que Martín tiene un arreglo comercial conmigo", expresó.

"Nadie me paga un sueldo, él lo explicó clarísimo". G-plus

Y sincera, siguió: "El único arreglo que hay es amor y respeto. Tanto él como yo hacemos cosas por el otro simplemente por cariño".

Antes de cerrar, tajante, remarcó: "Nadie me paga un sueldo, él lo explicó clarísimo".

Martín y Cinthia se separaron hace siete meses. Sin embargo, él visita a las nenas y ella admite que sigue enamorada.