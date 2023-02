Fuerte sincericidio de Alfa al hablar de cómo será su relación con sus excompañeros de Gran Hermano cuando termine el reality

Sin dudas, Walter “Alfa” Santiago fue uno de los participantes más polémicos y con más cruces con sus compañeros dentro de Gran Hermano 2022. Y sin tapujos para hablar de cómo piensa que seguirá la relación con sus excompañeros del reality de Telefe, el ultimo eliminado se sinceró ante las cámaras.

“Que suceda lo que tenga que suceder, como fueron mis días todos los días desde que nací. No sé mañana qué puede pasar, pero si te decidís a ser feliz y disfrutar, hay que hacerlo”, fue lo primero que dijo Alfa, en nota que dio a LAM, analizando su paso a paso en esta nueva etapa de su vida.

Por otro lado, indagado sobre la posibilidad de mantener una amistad con los exhermanitos, el entrevistado lanzó, firme: “No. Yo percibo los vínculos, me doy cuenta con quién podés tener un vínculo, y no creo que pase”.

“Fijate que con Thiago Medina es una relación distante, diferente. No es una relación de cariño y de amistad. No porque descarte nada, sino porque yo soy así y no voy a mentir. No voy a decir ‘si, va a ser mi amigo, lo quiero y lo adoro’. Compartimos un montón de cosas, pero eso no lleva a una relación de cariño”, cerró Walter, sin vueltas.

LA REACCIÓN DE NANCY PAZOS ANTE LA POSIBILIDAD DE SALIR CON ALFA

Luego de quedar eliminado de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago pasó por A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, y mantuvo un imperdible ida y vuelta con Nancy Pazos.

En plena charla con la conductora, Alfa se sinceró: “Vos me dijiste ayer bien clarito ‘comenzara una relación con Nancy Pazos’”, atinó a decir en vivo. Fue entonces que la periodista se agarró la cara y respondió, sin filtro: “Vos te merecerías tres meses conmigo. Yo digo tres meses porque cualquier otro, ya en una semana puede ser, pero éste necesita un tratamiento largo e intensivo”.

“La verdad te voy a decir lo que te dije fuera del aire, esta sería mi primera experiencia con alguien mayor de 46 años. Ese fue límite”, agregó. Y el exhermanito fue por más: “Sería una experiencia increíble, te puedo asegurar”.

“¿Cómo sería mi relación con Alfa? Primero con psicoanalista, o mando todos los días. Yo ya hago terapia”, añadió Pazos. Y Walter cerró, entre risas: “Haríamos terapia de pareja”.

