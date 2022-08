Fuerte revelación del representante de Alex Caniggia sobre Melody Luz: "Jamás lo vi así de enamorado"

La relación que surgió entre Alex Caniggia y Melody Luz en El hotel de los famosos venció a los prejuicios de aquellos que creían que era un golpe de efecto del joven para ganar el reality, y fue Fabián Esperón, el mánager del mediático el que lo confirmó con una frase contundente.

En Intrusos, Esperón contó que habla todos los días con Caniggia para arreglar sus contratos laborales y que en base a esta relación de confianza “él le cuenta toda su vida”. Así mismo, el empresario contó cómo se siente el campeón del reality tras su victoria sobre Martín Salwe.

“Estaba feliz porque es absolutamente competitivo. Es mercenario porque le gusta ganar dinero, pero por sobre todo le gusta haberle ganado a otro”, le dijo a Flor de la Ve, que quiso saber cómo sigue su romance con Melody Luz.

EL MÁNAGER DE ALEX CANIGGIA REVELÓ EL FUERTE DESEO DEL JOVEN SOBRE SU FUTURO CON MELODY LUZ

“No es que le daba o no le daba valor, pero yo nunca lo vi a Alex enamorado. Jamás, y le conozco no sabés cuántas (relaciones con mujeres) y muy conocidas”, le dijo Esperón a Flor de la Ve.

“A Ale nunca lo vi con una mujer como con Melody. Alex está absolutamente enamorado. Yo volví hace una semana de Europa y creí que me hablaba por teléfono cuando me decía ‘esto, lo otro’”, señaló, en referencia a que creyó que el Caniggia le contestaba de cierta forma porque estaba en presencia de su novia.

“Pero cuando vuelvo y me encuentro solo con él, no había nadie, y él me dice ‘Estoy enamorado y quiero tener un hijo’. Él está enamorado, y ella también”, aseguró el representante de Alex Caniggia sobre su relación con Melody Luz.