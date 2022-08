Fuerte revelación de Laurita Fernández sobre su relación con Nicolás Cabré: "Fue la primera persona con la que pensé en tener hijos"

Aunque tuvieron sus idas y vueltas, Laurita Fernández y Nicolás Cabré hoy llevan caminos separados, pero según contó la animadora de Bienvenidos a bordo, tienen una gran relación. Incluso, contó que con él soñó con formar una familia.

“Me encanta que tengamos rebuen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos", se sinceró en Agarrate Catalina (Radio La Once Diez).

"Me gusta terminar bien las relaciones. El tiempo te da eso, en el momento en que te separás siempre son aguas bastante revoltosas. El vínculo que genero, se genera después, cuando la ruptura ya sanó”, manifestó, sobre cómo se lleva hoy con el actor.

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓ DE SU RELACIÓN CON NICOLÁS CABRÉ

“Me quedo con lo lindo que deja cada vínculo, me da paz saber cómo está el otro y que sepan que estoy bien. No siempre se termina bien, soy recontra emocional, no soy súper evolucionada", aseveró.

También Laurita contó si podría enamorarse de alguien que no es reconocido. "Desde la teoría suena todo divino, después en la práctica es otra cosa. No sé la verdad, capaz tampoco me entendería”, contó.

“La vida te va haciendo conocer personas que a veces terminan siendo importantes y otras que no y así cómo vinieron, se fueron", concluyó.

