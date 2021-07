Fuerte revelación de Dalma Maradona sobre la cuestionada internación domiciliaria de Diego: "Se armó el quilombo cuando Gianinna se lo quiso llevar a su casa"

Por primera vez, Dalma Maradona dio una extensa nota donde se refirió a la muerte de su padre, Diego Maradona, y se refirió a las dudas que hay sobre el fallecimiento del ídolo del fútbol. Uno de los puntos más polémicos fue la elección de la casa, ubicada en un barrio privado de Tigre, donde el Diez pasó sus últimos días de vida.

En tren de revelaciones, Dalma defendió el accionar que tuvieron con su hermana Gianinna. “Esto no lo tendría que decir, pero lo voy a decir porque ya estoy harta. En un momento Gianinna se lo quería llevar a su casa. Era difícil porque tenía muchas escaleras y había qué pensar cómo hacer, pero ya teníamos un nivel de desesperación tan grande que dijimos ‘nos hacemos cargo’”, contó, apuntando directamente a los abogados Matías Morla y Victor Stinfale y al entorno médico, encabezado por Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Yo con mi hija bebé no había forma de poder hacerlo y Gianinna dijo ‘me lo llevo a mi casa’ y ahí se armó el quilombo. De hecho está en los chats, y todos decían ‘no, si entra Gianinna, si se lo lleva perdemos todos’, ‘acá hay mucha plata en el medio’”, relató. “Ahí empezaron a apartarnos, porque si nos metíamos nosotras, ellos perdían completamente”, lanzó.

“Si bien ellos le llenaron la cabeza a mi papá y él podía salir a decir cualquier cosa de nosotras, cuando estábamos nosotros juntos, ellos desaparecían. No existían y eso era lo que ellos no podían manejar”, aseveró la actriz.

“En los chats ellos decían todo el tiempo ‘que decían las hijas, cualquier cosa que pase, que lo decidan ellas, que se hagan responsables’. Lo hacían muy alevosamente”, aseguró, además de señalar que el dueño de la casa “fue un desastre y se aprovechó de la situación”.

“Yo puedo elegir la casa como hija para que esté en un lugar lindo, ahora lo que él necesite medicamente yo no lo sé. Lo que sí pedíamos por favor era que haya una ambulancia en la puerta sí o sí, por cualquier cosa. Nos decían que sí y después no pasaba”, continuó.

“Yo no elegí la casa, como dijeron. No me voy a tirar en contra de la persona que la eligió, pero nosotros propusimos otra cosa”, señaló Dalma Maradona, para terminar diciendo que el círculo de su padre señaló que era “muy cara” esa propiedad que ellas querían.