Fuerte respuesta de Tamara Báez a una seguidora que le criticó la ropa: "Te puedo conseguir un par de canjes, cara de nada"

Fiel usuaria a las redes sociales, Tamara Báez comparte con sus seguidores su día a día con Jamaica (la hija que tiene con L-Gante), sus salidas con amigas y distintos looks con su outfits y peinados.

Pero, lejos de pasar por alto los comentarios negativos, la joven no duda en exponer a aquellos que la critican. Así quedó demostrado en uno de los últimos posteos que subió Tamara a Instagram Stories: “Hoy me desperté de mal humor y veo estos mensajes jajaja. ¿Qué les pasa, crotas? Un buen espejo les voy a regalar así se miran y dejan de opinar por todo”, escribió junto a una captura de los mensajes directos que recibió.

Acto seguido, la cuestionó por vestir a Jamaica con ropa de canje: “Pasa que todo lo que tiene Jami es de canje y no le queda otra a la madre que ponerlos”, le envió. Y Tamara Báez recogió el guante y respondió, sin filtro: “De canje te puedo conseguir un par de cosas a vos que se nota que te hacen falta, cara de nada”.

Foto: Captura de Instagram Stories

TAMARA BÁEZ MANDÓ AL FRENTE A L-GANTE TRAS PRESENTARLO A SU HIJA A WANDA NARA

Luego de que Wanda Nara y L-Gante se mostraran en las redes muy compinches mientras disfrutaban del encuentro entre Argentina y Croacia en la Semifinal del Mundial de Fútbol que se está llevando a cabo en Qatar, donde además quedó al descubierto que la empresaria conoció a Jamaica, la hija del cantante, Tamara Báez mandó al frente a su ex

“Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo jajaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí con otra. Te mando dos besitos, porque tres son mucha plata”, escribió Tamara en Instagram Stories, junto a una captura de su chat con el padre de su niña.

En la imagen se ve una ida y vuelta con el artista, donde –después de pedirle que no la llame porque está “re en una”- L-Gante se ofrece a ir a verla: “Bueno, ¿puedo ir? Llevo algo”, se leyó en el posteo.

Horas antes, en Socios del Espectáculo habían mostrado un video en el que se ve el primer beso en público entre la ex de Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella) y el músico después de compartir una cena con amigos en la Costanera.

Foto: Capturas de Instagram Stories