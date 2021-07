Fuerte respuesta de La Princesita a Lourdes Sánchez, que la acusó de beber alcohol antes de salir a la pista: "Si tengo ganas de tomar, tomo"

El fuerte enojo de Karina La Princesita en su última gala en La Academia de ShowMatch dio mucha tela para cortar. Ahora, luego del fuerte tweet que lanzó Lourdes Sánchez haciendo referencia a su actitud en la pista, la participante recogió el guante y respondió sin filtro.

Todo comenzó con el comentario que compartió la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) mientras veía el certamen: "Vas al duelo cuando sos un loco bailando no porque 'te toca'. No hay que tomar antes de bailar".

Ante esto, Karina respondió en una nota que dio para Los Ángeles de la Mañana: “Lo que diga Sánchez la verdad me da lo mismo. Ella es muy ‘cocora’ por Twitter y después cuando viene acá no es tan valiente. Tendría una lista extensa para hablar de Lourdes pero me da como cosa".

"Podría darle mis consejos a Lourdes, pero no me dan ganas porque es una persona que me da lo mismo. Ponele que tengo ganas de tomar y tomo, a ella qué le importa. No me genera interés lo que diga Lourdes. Mirá que la respeto. Pero pobre... me da como cosa", agregó.

Y cerró, picante: “Yo tengo sangre en las venas y si me caliento es porque me caliento, no porque tomo. Ese planteo que se lo hagan al que no sabe tomar, al borracho. Yo soy una mina que vengo, trabajo, que está todo bien. Sinceramente lo que diga Lourdes me lo paso por cualquier lado, no me genera interés. Y no es la primera vez que dice algo sobre mí. Le tengo como ternura, pobre".