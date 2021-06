Fuerte respuesta de More Rial sobre por qué piensa que no está en la televisión: "No sé si es por miedo a mi papá"

Desde hace unos días More Rial viene contando desde las stories de Instagram, su lugar favorito para comunicarse con sus seguidores, sus ganas de estar en la televisión. En una entrevista con Los Ángeles de la mañana apuntó hacia su padre, Jorge Rial como el responsable indirecto de la falta de propuestas.

“Vos dijiste que tenés ganas de estar en MasterChef o en La Academia. ¿Qué pasa que no te convocan?”, indagó Ángel de Brito con Morena desde un móvil. “Eso va a ser una discordia, no sé si debería decirlo…”, empezó diciendo ella.

“Me gustaría estar en la tele, pero yo estoy en Córdoba. La idea es volver y ver qué onda. Es de público conocimiento que mucho en la tele no estoy. Soy más de las redes”, señaló la hija del periodista, mientras el conductor de LAM iba más allá.

“¿Sentís que le tienen miedo a tu viejo?”, preguntó y la joven se mostraba dudosa. “No sé si es miedo a papá, pero me tienen ahí y no es muy tocado el tema”, concluyó More Rial.