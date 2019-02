Abogado y ¿pareja? de Andrea del Boca (53), el fin de semana Juan Pablo Fioribello (45) realizó polémicas declaraciones contra Amalia Granata (37), sin mencionarla directamente. Los dichos del letrado fueron en Implacables y despertaron una airada réplica de la modelo y periodista en Twitter.

Fioribello: "Llama la atención como estas chicas que tienen un pasado un poquito flojo de los elásticos de la bombacha, juzgan y opinan sobre la vida y la moral de los demás". G-plus

Todo sucedió luego de que Granata contara su experiencia como expareja de Ricardo Biasotti (59) y pusiera en duda el relato que Ana Chiara del Boca (18) hizo respecto de los malos tratos que habría recibido de su padre. "Llama la atención como estas chicas que tienen un pasado un poquito flojo de los elásticos de la bombacha, juzgan y opinan sobre la vida y la moral de los demás", arremetió Fioribello, mientras en el ciclo de Susana Roccasalvo mencionaban a Granata.

Granata: "Qué lindo es tener la bombacha floja para poder cambiármela seguido y no tener olor a... extorsión, posesión ilegal de armas, violencia doméstica, etc, etc, etc". G-plus

Indignada con esa y otras declaraciones del mismo tenor, Amalia salió al cruce del matriculado desde Twitter: “Además de cholulo, misógino el abogado que muere por las cámaras. Cómo se cuelgan de mis tet... diría su amiga Mo (por Moria Casán)", arrancó. Y agregó: "Típico comentario de machista, misógino y violento. #NiUnaMenos".

Más tarde, Amalia pasó a la ofensiva y se horrorizó cuando un usuario le mostró la noticia de que en un allanamiento a Fioribello le hayan encontrado “cajas de proyectiles de pistolas 9mm, un silenciador, una granada de humo, chalecos antibalas, uniformes de la Policía Federal y la Bonaerense”: "El abogado de la señora acusada de corrupción no se queda atrás... parece que comparten los principios".

"Ah, me olvidaba, por qué no salieron en ningún diario los problemitas que tiene con su ex por maltrato. Misógino, violento y machista. #NiUnaMenos", siguió.

Al final, Amalia Granata sentenció: "Qué lindo es tener la bombacha floja para poder cambiármela seguido y no tener olor a... extorsión, posesión ilegal de armas, violencia doméstica, etc, etc, etc".

Ya el lunes por la tarde, Fiorobello estuvo como invitado en Incorrectas y ante la pregunta de Moria Casán prefirió evitar referirse a Granata, por pedido de Leo Squarzon, pareja de Amalia y vecino suyo.

