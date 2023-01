Fuerte relato de Ximena Capristo sobre lo que le significó entrar a Gran Hermano: "Me sentí protegida porque había tenido un episodio violento con una expareja"

Además de dar su punto de vista sobre lo que sucede entre los participantes de Gran Hermano 2022, Ximena Capristo –que formó parte de ediciones anterior- abrió su corazón y contó lo significativo y especial que fue para ella que la hayan convocado para este reality de Telefe.

“Hay que ver qué mochila trae cada participante que entra a la casa. A mí, por ejemplo, en mi caso particular, fue una seguridad entrar a la casa de Gran Hermano. Tenía muchas inseguridades afuera, y tenía una expareja complicada”, comenzó diciendo Ximena en Gran Hermano, la noche de los ex.

“Ya me había separado hace rato. Y fue muy complicado. De hecho, esta persona cayó de repente a mi casa el día que me dijeron que iba a entrar a Gran Hermano y tuve un episodio violento y muy feo delante de mi familia. Fue muy fuerte. Entonces, a mí me dio una gran seguridad entrar a la casa”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Me dolió mucho y no lo conté nunca a esto, y no necesariamente contás todo adentro de la casa. Uno selecciona qué contar. Yo tenía miedo, entonces entré ahí y me sentí protegida y segura de estar ahí. Cuando salí del programa tuve una seguridad privada durante 20 días e iban a todos lados conmigo por este hecho”.

MARCOS CAYÓ EN UNA PROFUNDA CRISIS EN GRAN HERMANO 2022 Y PELIGRA SU CONTINUIDAD EN EL REALITY

Si bien se perfiló como uno de los participantes favoritos en Gran Hermano 2022 y que su excelente relación con sus compañeros lo salvó de estar en placa en lo que va del programa, Marcos sufrió una fuerte crisis y las especulaciones sobre su continuidad en el reality de Telefe no tardaron en llegar.

En una íntima charla con Agustín, con el que más afinidad tiene en la casa, el joven no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “Siento que con los que de verdad se puede hablar así y que no sea el juego todo el tiempo o lo que conviene o no con viene, es con vos, Alfa y Thiago”, se sinceró Marcos.

“Lo importante es disfrutar”, agregó, dejando en claro lo importante que es para él la contención y el cuidado entre todos más allá de las estrategias, peleas y discusiones que se dan todas las semanas.