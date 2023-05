Fuerte relato de Stefy Xipolitakis sobre el calvario que vive tras operarse los glúteos con Aníbal Lotocki: "Es una bomba que me puede explotar"

Luego del fuerte relato de Silvina Luna, quien pasó por LAM para relatar el calvario que padece tras operarse con Aníbal Lotocki, Stefy Xipolitakis se sumó a la causa y también habló de su caso personal después de haberse sometido a una operación estética con el mismo cirujano.

“Nos cambió la vida a todos, pero trato de poner alegría todos los días para poder llevar las cosas adelante. Yo sé que tengo algo que no pedí, es una bomba que me puede explotar”, comenzó diciendo la hermana de Vicky Xipolitakis en una nota que dio a Intrusos.

“La enfermedad crónica que todas tenemos se llama asia, tenés dolores todo el tiempo. Yo me miro en los videos de música y me veo sentada con las piernas abiertas, porque si las cruzo me duele mucho la zona de los glúteos”, agregó.

Además, se refirió al caso de Silvina y el de otras personas que sufren lo mismo: “Todos podemos estar ahí, por eso yo vivo mi día con las cosas que me hacen feliz. Son millones las personas que tienen esto puesto, que ni saben”.

“Yo ya no me hago mala sangre, estuve muy torturada todos estos años, ahora dejo que se ocupe mi abogado. Cuando decretaron el fallo me puse a llorar porque reconocieron lo que nos pasó, son pocos años con todas las vidas que arruinó”, cerró la joven.

PROFUNDO RELATO DE SILVINA LUNA SOBRE SUS DESEOS DE SER MAMÁ CUANDO SEA TRASPLANTADA DE UN RIÑÓN

En una profunda nota que le dio a Ángel de Brito en LAM, Silvina Luna abrió su corazón y dio detalles de todo el sufrimiento que debió atravesar desde las complicaciones que tuvo su salud, a 12 años de operarse con Aníbal Lotocki. Además, la modelo compartió sus deseos de ser madre algún día.

“Me imagino que tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América, en vivo, ante la atenta mirada de su entrevistada.

Tras escucharlo, Silvina se sinceró ante las cámaras: “Sí, desde hace mucho. Ya, desde antes, me iban diciendo, y lo años fueron pasando también. Encima es un deseo que lo descubrí o se me despertó hace un tiempo. En el fondo siempre fui medio ‘Susanita’, pero después en las relaciones no se dio. Tuve varios noviazgos y no pasó”.

“A veces sueño con que, cuando me trasplanten, pueda tener un bebé o pueda adoptar un niño. Quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien”, agregó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “También quiero agradecerle a la gente. Cada persona que me encuentra en la calle, me alienta in montón, o me dan estampitas y me ayudan a sentirme mejor, a sentir que a otras personas les pasa lo mismo. Esa es mi creencia, creer en mí, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve que me hacen mantenerme en pie”.