Fuerte relato de Nazarena Vélez sobre la mamá de Daniel Agostini: "Decía que mi hijo no era de él"

Luego de que en LAM hablaran de los rumores de separación de Tamara Báez y L-Gante, con quien tiene a su pequeña Jamaica, Nazarena Vélez sorprendió a todo el panel al hablar de su experiencia personal con una de sus exsuegras.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre analizó la relación de jurado de Canta Conmigo Ahora y la mamá de su beba: “El año pasado, cuando la pareja de L-Gante quedó embarazada, la mamá del músico no estaba contenta y ella despotricaba. También le pasó a la ex de Paula Londra (por Rocío Moreno)”.

“Los padres siempre creen que cuando la pegan y empiezan a ganar guita, la novia de la infancia queda embarazada –que es normal y lógico porque son pareja- y piensan ‘te hizo un pibe para engancharte’. Y no, los pibes se hacen de a dos”, agregó.

"La que me odiaba era la mamá de Daniel Agostini, que ya no está. Ella me odiaba. Es más, salió a la prensa a decir que Gonzalito no era hijo de Daniel. Fue heavy". G-plus

Fue entonces que Nazarena intervino: “Qué feo cuando te dicen eso. A mí me pasó con una suegra y que te diga eso es horrible. La que me odiaba era la mamá de Daniel Agostini, que ya no está. Ella me odiaba. Es más, salió a la prensa a decir que Gonzalito no era hijo de Daniel. Fue heavy”.

"Con el tiempo ya está. Pero en ese momento, yo estaba embarazada y ella salió no sé en qué revista y dijo ‘no, pero ese no es el hijo de él’. Fue horrible y yo estaba con pérdidas". G-plus

“Con el tiempo ya está. Pero en ese momento, yo estaba embarazada y ella salió no sé en qué revista y dijo ‘no, pero ese no es el hijo de él’. Fue horrible y yo estaba con pérdidas”, cerró la angelita, tajante.