Desde que Julieta Prandi confirmó su separación de Claudio Contardi tras diez años de relación y dos hijos en común, la modelo y conductora decidió hablar francamente y sin eufemismos de la ruptura.

Invitada a PH Podemos Hablar, Prandi no dudó en dar un paso al frente cuando Andy Kusnetzoff preguntó quiénes de sus invitados habían sentido alivio al terminar una relación.

Entonces, Andy directamente le consultó por la separación y ella respondió: “La última parte no estuvo buena. Fueron muchos años y le tengo un cariño enorme, es el papá de mis hijos. Estuvimos juntos desde el 2008 hasta el 2018, diez años juntos. Es una relación que se merece todo mi respeto pero quizás se terminó, en un punto, el amor de pareja”.

“Seguimos siendo una familia porque somos padres de Mateo y Rocco pero después hubo cositas en la relación que estaban mal, mentiras, cosas que no funcionaban y yo sabía que tenía que terminarlas. Después viene también un proceso que es horrible: el de la separación. No solamente de cada uno, sino también las cosas legales, los trámites, la burocracia, el régimen de visitas”, agregó Prandi.

"Me tuve que ir de mi casa. Si él no se iba, me iba a ir yo así que me fui yo con los nenes. Él no quería irse así que tomé la decisión de irme con los nenes" G-plus

Cuando el conductor le preguntó dónde estaba viviendo actualmente, Julieta reveló: “Alquilé un departamento en febrero. Me fui de la casa”.

Sorprendido por la respuesta, Andy le consultó si no era su casa también y ella contestó: “Sí, claro. Pero me tuve que ir de mi casa. Si él no se iba, me iba a ir yo así que me fui yo con los nenes. Por supuesto ahora tenemos el tiempo distribuido para que él los vea también. Él no quería irse así que tomé la decisión de irme con los nenes”.

“Alquilé un departamento, es provisorio porque estoy con los trámites de divorcio. Hace poco tuvimos una audiencia y, si bien inicié el trámite en diciembre de manera unilateral, en esta audiencia firmamos los dos, así que es de común acuerdo”, agregó.

Kusnetzoff cerró el relato de Prandi con una reflexión personal: “Me parece malísimo que él no quiera irse de la casa. Lo mejor es que se queden los chicos en su casa”.