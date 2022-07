Fuerte reflexión de Jimena Barón sobre el amor tras su conflictiva relación con Daniel Osvaldo

Jimena Barón, felizmente en pareja con Matías Palleiro, reflexionó a corazón abierto sobre el amor tras su conflictiva relación con Daniel Osvaldo, papá de su hijo Momo.

Muy feliz por su presente sentimental, Jime compartió las fotos más lindas disfrutando de sus vacaciones en pareja, desde la montaña, y contó que aprendió a ponerse en primer lugar.

"¿Sabés qué es lo qué pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más", escribió al pie de la imagen en la que se la ve súper contenta en Valle de los Lisos.

JIMENA BARÓN REFLEXIONÓ SOBRE EL AMOR TRAS SU CONFLICTIVA RELACIÓN CON DANIEL OSVALDO

En el posteo de Instagram, Jimena Barón expresó: "Hoy recordé esa frase cuando me costaba subir y después podía un poco más. Cuando llegamos arriba, miré alrededor y me di cuenta de que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma".

"Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar) que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija con mi viejo y en mi trabajo".

"Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más".

"Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega", expresó Jime, planteando la similitud entre haber llegado a la cima de la montaña y haberse animado a volver a apostar al amor.