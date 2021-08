Fuerte reflexión de Angie Balbiani sobre los estereotipos físicos: "No te dejan disfrutar de tu cuerpo con sobrepeso"

Angeles Balbiani, amiga de Pampita, reflexionó sobre los estereotipos físicos que impiden que las personas puedan disfrutar libremente de sus cuerpos. "No te dejan disfrutar de tu cuerpo con sobrepeso", dijo.

"Yo creo que el tema del peso siempre es un problema en este país y va más allá de mi situación personal. Siento que se ha trabajado mucho en este tema pero aún falta para que cambie el paradigma", expresó en una entrevista con Para Ti.

Acto seguido, detalló cuál cree que es el panorama en Argentina. "Acá si no sos flaco tenés que estar en camino a serlo, es como algo que está instalado. No te dejan ser gordo y feliz, disfrutar de tu cuerpo con sobrepeso porque el objetivo final siempre tiene que ser adelgazar a cualquier precio", sumó, contundente.

Y habló de su situación personal: "No quiero quiero generalizar, pero creo que la mayoría de nosotros no estamos preparados para comer sin culpa. En mi caso, me sirvió mucho comprender y aceptar que soy única y que mi cuerpo reacciona de una forma particular al alimento".

Antes de cerrar, contó que comprender que su cuerpo es único marcó un antes y un después en su vida. "Eso me permitió dejar de compararme con otras mujeres, con otros embarazos y poder disfrutar del mío sin complejos", sentenció la panelista que está embarazada por segunda vez.