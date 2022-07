Fuerte reclamo de Rocío Moreno a Paulo Londra: "Es desesperante que no se cumple por lo que luchamos tantos meses"

A dos meses del llanto desconsolado con el que Rocío Moreno había anunciado que finalmente llegó a un acuerdo con Paulo Londra por la cuota alimentaria de Isabella (2 años) y Francesca (4 meses) –las pequeñas que tienen en común- la expareja del músico sorprendió con un fuerte mensaje en las redes.

“Qué triste. No saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen”, comenzó diciendo Rocío en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses”, agregó, dejando en claro que varios de los puntos que resolvieron ante la Justicia no se están llevando a cabo.

"Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses. Duele". G-plus

“Duele”, cerró Moreno, con un emoji de una carita triste, en la antesala de lo que puede ser un nuevo conflicto con el cantante, quien días atrás, presentó a su nueva novia, Martina, con fotografías en la que se lo ve a puro mimo con la joven.

Foto: Captura de Instagram Stories