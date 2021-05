Fuerte reacción de Pau Linda luego de que Amalia Granata recordara su affaire con Leo Squarzon: "Fui víctima de él"

A cinco años de haberse enterado que Leo Squarzon le estaba siendo infiel con una mujer mientras ella estaba embarazada, Amalia Granata recordó lo mal que la pasó en ese entonces y contó por qué lo perdonó.

Entonces, Pau Linda, señalada como la tercera en discordia, emitió un fuertísimo comunicado y aseguró que está pensando en iniciarle acciones legales a la diputada por haber vuelto sobre el tema en Debo decir (América).

"Desde México, donde vivo hace años, hago llegar este comunicado a todos los medios de prensa de mi amado país, Argentina. Yo fui víctima de Leo Squarzon, lo conocía desde hacía mucho... Luego me fui a vivir a Miami donde él era profesor de tenis. Tuve una relación amorosa.. Luego la señora Amalia Granata dio a conocer que estaba embarazada de él mientras, estando conmigo, jamás él me blanqueó su relación con ella... Todo lo contrario... Desde entonces, por distintos medios de prensa he sido víctima de injurias por parte de Amalia Granata", expresó.

Además, aseguró que duda que él haya salido únicamente con ella y Amalia a la vez. "Quizás no fuimos las únicas dos, no lo sé, lo que sí sé es que yo estaba en una relación totalmente transparente, desconociendo situaciones que luego Amalia ha dado en llamar como que yo era la tercera en discordia, me han llamado la amante", agregó.

Y se despidió haciendo hincapié en que esta situación "aflige" su actividad empresarial. "Me dedico a la producción y venta de ropa, han dañado mi imagen y la imagen de mi empresa... Por lo que le solicito a todos los medios de prensa de Argentina una urgente reparación de mi imagen. Desde ya, muchas gracias", cerró.

¿Qué dirá Amalia?