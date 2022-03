Fuerte reacción de Jorge Rial ante el rumor de romance con Alejandra Quevedo: "Hay chicos que leen esa burrada y sufren"

A días de haber confirmado su separación de Romina Pereiro tras los rumores de crisis de pareja, a Jorge Rial lo vincularon sentimentalmente con la periodista Alejandra Quevedo.

Fue Yanina Latorre quien, tras la pelea de Jorge con Pampito, aseguró que Rial estaría viviendo un romance con la comunicadora.

"Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas, Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10”, dijo sobre la periodista de Argentina en vivo (C5N) e Instalate (América), que también fue integrante de Argenzuela en sus inicios.

Y dio más detalles: "Se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate. Dejaron de verse cuando Ángel de Brito confirmó el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, Jorge teme que se le complique".

"Te vuelvo a aclarar que a Quevedo ni me la cruzo. No hay nadie. No quiero a nadie" G-plus

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE ALEJANDRA QUEVEDO

Al escuchar las declaraciones de Yanina, Jorge charló con el editor de Clarín Fama, Juan Abraham, y desmintió la información.

"Recién hablé con Jorge Rial y me dijo que todo lo que dijeron sobre su romance con Alejandra Quevedo es mentira y que Yanina Latorre no dijo nada nuevo. 'Hay chicos que leen esa burrada y sufren', dijo", sentenció el editor replicando la palabra de Jorge.

En el diario, publicaron más declaraciones de Rial sobre el tema: "Pasa que no hubo cuernos, ni videos ni nada. Tal vez le hubiera gustado eso (a Yanina Latorre). Pero te vuelvo a aclarar que a Quevedo ni me la cruzo. No hay nadie. No quiero a nadie".

¡Puso los puntos!