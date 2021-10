La fuerte reacción de Claudia Villafañe tras la entrevista a Mavys Álvarez: "Ahora tengo que explicarle a mi nieto de 12 años cosas que él no sabía"

Mario Pentón reveló qué le dijo Claudia Villafañe después de la entrevista viral que le hizo a Mavys Álvarez. En diálogo con Nosotros a la Mañana, el periodista de Miami hizo públicas las palabras de la exesposa de Diego Maradona y confesó que no le gustó el tono con el que se dirigió a él.

“Yo conversé con la exesposa de Diego y me dijo ‘gracias a tu reportaje y por haber hecho hablar a esa chica ahora tengo que explicarle a mi nieto de 12 años un montón de cosas que él no sabía’. Me lo dijo así en tono irónico, se ofendió”, contó en la emisión matutina de eltrece.

Luego, Pentón confesó qué le dijo Mavys tras conocer la respuesta de Claudia. “Yo me tuve que sentar con mi familia y explicarles todo lo que había pasado, en la mentira no podemos vivir porque no nos hace bien, la verdad es lo mejor por más de que duela”, fueron las palabras de la mujer cubana que estuvo con el histórico futbolista a sus 16 años.