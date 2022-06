Fuerte pregunta de Mariana Brey a Silvina Escudero sobre la relación con su hermana: "¿No es un poco obse lo tuyo?"

Mariana Brey le hizo una fuerte pregunta a Silvina Escudero en Socios del Espectáculo sobre su relación con su hermana, Vanina, con quien tiene un vínculo especial de unión y amor.

“Te pregunto sin ofenderte, ¿no es un poco obse lo tuyo? Porque una cosa es confundir el amor con la obsesión, lo que pareciera que es lo mismo pero no”, le dijo la panelista y la invitada respondió: “No, cero”.

“Yo soy intensa, sí, está claro, soy apasionada. En lo que respecta al amor, doy todo, pero no solo por mi pareja, sino que también por mi hermana, mis viejos, mis sobrinos, mis amigas”, se explayó luego la bailarina.

“¿Pero sos de las que da y espera algo igual a cambio?”, indagó Brey y Silvina aclaró: “No, porque si no nunca va a venir igual”.

Más sobre este tema Álvaro Navia explicó por qué se mudó a Uruguay con Vanina Escudero y sus hijos: "Es un paso importante en mi vida"

FUERTE SINCERICIDIO DE SILVINA ESCUDERO SOBRE SU VÍNCULO CON VANINA

Silvina Escudero se sinceró y reveló en Socios del Espectáculo qué piensa de su vínculo tan cercano con su hermana, Vanina.

“Yo creo que yo la quiero más a Vanina de lo que ella me quiere a mí, desde el vamos yo la tengo tatuada, ella tiene miles de tatuajes y no me tiene a mí”, dijo la bailarina.