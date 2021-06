Fuerte pedido de Pampita cuando le quisieron leer el tweet de Alex Caniggia: "Ni me lo digas porque estoy embarazada"

Pampita hizo un fuerte pedido al cronista de Intrusos que le quiso reproducir el tweet que Alexander Caniggia publicó en su contra. La modelo fue terminante cuando le consultaron acerca de este enfrentamiento con el joven y solicitó tranquilidad por su salud y la de su beba en camino.

“No voy a responder nada, ni me lo digas porque estoy embarazada por favor, no voy a entrar en esa, no estoy en un estado como para ponerme en esa situación. Igual de todas maneras, a las mujeres se les habla y se les trata distinto, no debemos ser denigradas por ningún hombre bajo ninguna situación”, dijo contundente la pareja de Roberto García Moritán cuando le iban a leer el mensaje de Alex.

Luego, la jurado de La Academia habló de su personalidad y remarcó que no quiere pasarla mal en este momento de su vida: “Yo soy bastante sensible en todos mis estados pero por supuesto que ahora no quiero estar en situaciones incómodas, ni ponerme nerviosa ni que me hagan pasar un mal rato”.

La polémica entre la conductora de Pampita Online y el ex participante de Masterchef Celebrity comenzó con el enfrenamiento que protagonizó con Charlotte Caniggia en Showmatch. El joven, en su afán de defender a su hermana, hizo una publicación en Twitter que generó repudio en las redes sociales y luego lo terminó eliminando ya que le decía "mucama" y le recordaba las infidelidades de Benjamín Vicuña.