El fuerte palito de Jorge Rial a Juana Viale tras sus dichos sobre la UBA: "Ella tiene el secundario nada más"

Madre de Ámbar de Benedictis (17), en 2021 Juana Viale (38) y su hija es posible que se enfrenten a la decisión de elegir una casa da estudios para continuar la formación académica. Un poco a cuento de eso, la conductora de La noche de Mirtha había comentado que sus tres hijos, Ámbar, Silvestre (12) y Alí (8) Valenzuela “van a institutos con pedagogía Waldorf”.

En este contexto de debate sobre la educación, la nieta de Mirtha Legrand lanzó una afirmación que generó una enorme polémica en las redes sociales: “Antes estudiar en la UBA era palabra santa”. Antes de que pudiera terminar su razonamiento, Horacio Cabak la contradijo: “Estudiar en la Universidad de Buenos Aires sigue siendo palabra santa”. Aunque Juana continuó: “De hecho hasta hubo avisos de empleo que decían directamente: 'Si estudiás en tal universidad privada, 'abstenerse''".

“Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde", concluyó Juana. Rápidos, en Twitter la repudiaron y hubo un tweet que se hizo viral: "Recuérdenle que este año está en el puesto 66 de mejores universidades del mundo".

Entonces, Jorge Rial se tomó de esas declaraciones para volver a apuntar contra la actriz: “Habló de caer en la universidad pública. Tiene el secundario nada más. Ella tiene el secundario y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene Juana Viale”.

¡Picante!