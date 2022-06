Fuerte opinión de Sabrina Carballo sobre el ataque de pánico de Locho Loccisano: "Para ser sincera, no le creí"

Sabrina Carballo dio una fuerte opinión en Socios del Espectáculo sobre el ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano en pleno juego en El Hotel de los Famosos.

“Vos no le creíste lo del ataque de pánico…”, dijo Adrián Pallares y la actriz expresó: “Para ser sincera, no. Sí siento que él no la pasó bien, nosotros hablábamos mucho”.

Entonces, Sabrina contó la charla que tuvo con Locho tras el episodio: “Después de lo que le pasó me dijo ‘no es que tenga pánico, me da inseguridad’”.

"Le dije ‘igual exageraste un montón’ y me dijo ‘no, no me digas eso’". G-plus

“Y yo le dije ‘a mí también me pasa lo mismo’, entonces le dije ‘igual exageraste un montón’ y me dijo ‘no, no me digas eso’”, relató Sabrina en la emisión de eltrece.

CONTUNDENTE FRASE DE SABRINA CARBALLO CONTRA LOCHO LOCCISANO

Luego de ver que Locho Loccisano la llama “forra” a Sabrina Carballo tras su salida de El Hotel de los Famosos, la actriz lanzó una frase contundente.

“Todo lo que diga Locho se lo van a perdonar”, manifestó la exparticipante del reality show en su visita a Socios del Espectáculo.