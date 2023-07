El fuerte motivo por el que Nazarena Vélez no quiere ni cruzarse a Fede Bal: "Si lo veo, no sé cómo reaccionaría"

A siete años de la conflictiva separación de Barbie Vélez y Federico Bal, Nazarena Vélez explicó con contundencia por qué no quiere ni cruzarse con el hijo de Carmen Barbieri.

"Ángel y mamá se adoran. El tema es que a los dos les gusta ser picantes", dijo Fede en una nota que le dio a LAM, desde los Martín Fierro.

Acto seguido, Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez qué haría si Bal asiste al programa y la actriz fue categórica en su respuesta.

Una situación similar viviría Carmen si va a LAM, enemistada tanto con Vélez como con Marixa Balli.

NAZARENA VÉLEZ LO QUIERE LEJOS A FEDE BAL

Ángel de Brito: -Ahí estaba Fede Bal hablando de mi relación con Carmen. No sé qué hablarán a mis espaldas estos dos de mí.

Nazarena Vélez: -Mucho, se ve.

Ángel: -Me tendría que invitar Carmen a su programa y ella venir de vuelta, como hicimos el año pasado.

Nazarena: -¡Hermoso! ¿Estás para ir allá?

Ángel: -Vos no estabas justo el día que vino Carmen.

"No lo quiero ver, no lo quiero cruzar, no lo quiero ver. Nada, nada, porque no sé cómo reaccionaría". G-plus

Nazarena: -Es verdad, estaba haciendo teatro. Invitala el viernes que no estoy. Me voy a Lanús a hacer teatro.

Ángel: -¿El viernes no estás? Carmen, bienvenida a LAM. Vení con Carmencito (Fede Bal).

Marixa Balli: -¿Y yo dónde puedo ir?

Ángel: -Ah, teníamos otro problema que habíamos olvidado.

Marixa: -Naza, voy a la boletería. Te acompaño.

Ángel: -Esto se lo pregunté a Naza el año pasado, vos, Marixa, si viene Carmen ¿qué harías? ¿Te quedarías ese día o me pedirías retirarte?

Marixa: -No, yo me quedo.

Nazarena: -Muy bien.

Marixa: -Que me diga en la cara que me pidió perdón.

Ángel: -Yo creo que Carmen vendría. Nazarena es el límite. Pero con vos me parece que no se animaría. Hay una guerra antológica.

Marixa: -Porque lo que hizo fue muy fuerte.

Ángel: -Porque vos vas a hablar. Nazarena me dijo "yo no le hablo. No la saludo, nada".

Nazarena: -Nunca confíes en mi palabra...

Ángel: -Yo te creí. Se acaba de caer la invitación a Carmen Barbieri. ¿Y si viene Carmencito?

Nazarena: -No, con él yo no estoy. No.

Ángel: -¿Si viene Fede vos te vas?

Nazarena: -Con él no estoy. No lo quiero ver, no lo quiero cruzar, no lo quiero ver. Nada, nada, porque no sé cómo reaccionaría.

Ángel: -Por las dudas...

Nazarena: -Claro, para evitar un mal momento.