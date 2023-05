El fuerte mensaje de Wanda Nara sobre el desamor que publicó y borró en plena crisis con Mauro Icardi: "Ya no me amás"

Cuando parecía que la reconciliación avanzaba a paso firme, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a distanciarse tras los rumores de infidelidad por parte de él.

Luego del picante cruce que protagonizaron Mauro y Pochi de Gossipeame, salió a hablar la supuesta tercera en discordia avalando la versión de la influencer de espectáculos.

En medio del escándalo, Wanda compartió una desgarradora reflexión sobre el desamor. A los pocos minutos, arrepentida, la borró. ¿Qué decía?

WANDA NARA HABLÓ DEL DESAMOR EN MEDIO DEL CONFLICTO CON MAURO ICARDI

"Las canciones que me dedicaste, ya pasaron de moda..."

"Mientras, voy aceptando que ya no me amás", escribió Wanda en el posteo que ya no se puede ver en su perfil.