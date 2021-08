Fuerte mensaje de Mina Bonino en la Semana Mundial de la Lactancia Materna: "Me hicieron creer que sería mejor madre"

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Mina Bonino reflexionó sobre el acto de amamantar a su hijo, Benicio. Súper sincera, contó que lo amamantó lo más que pudo por recomendación y que se arrepiente porque ahora no sabe cómo hace que deje la teta.

La periodista posteó en Instagram un montón de fotos amamantando a su nene, desde que era bebé hasta una bien actual, y contó que le hicieron creer que sería mejor madre si lo amamantaba lo más que pudiera.

"Yo en la primera, inexperta, ilusa, deseando poder darle la teta para poder ser una buena madre (porque eso es lo que te hacen creer). Yo en la segunda, tercera, cuarta, quinta, novena, decimotercera y todas las fotos de todos los días preguntando en qué momento creí que iba a ser mejor madre si le daba la teta porque ahora NO SÉ CÓMO MIERDA SACÁRSELA", escribió.

"No me quejo, fue mi decisión, pero si hubiese sabido que destetar iba a ser más difícil que dar, no me habría quemado la cabeza" G-plus

En la misma línea, contó que no se arrepiente pero que hoy por hoy se manejaría de otra forma. "Semana Mundial de la Lactancia Materna, te odio y no te quiero pero sé que hiciste bien. O QUIERO CREER. Y no, no me quejo, fue mi decisión, pero si hubiese sabido que destetar iba a ser más difícil que dar, no me habría quemado la cabeza con extracciones poderosas, levadura de cerveza, mate cocido hasta en helado y rezándole a Dios poder tener más leche. Así que no lo hagan. Es una trampa", sumó.

Y se despidió remarcando que cada mujer debería manejarse a su manera. "Na, mentira, hagan lo que quieran pero les advertí", sentenció.

¡Fuerte!