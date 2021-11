Fuerte mensaje de Gianinna Maradona en medio de la crisis con Daniel Osvaldo: "Habla más de vos que de él"

La relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo está nuevamente en el centro de la escena debido a un fuerte rumor de crisis.

La noticia estalló luego de que Juariu descubriera que Daniel borró el romántico posteo que había realizado por sus seis meses de noviazgo con Gianinna de Instagram.

Con la versión de separación instalada en los medios, la hija de Diego Maradona compartió una Story de Instagram que llamó mucho la atención: “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”, expresó.

EL POSTEO DE JIMENA BARÓN EN MEDIO DE LA CRISIS DE GIANINNA MARADONA Y DANIEL OSVALDO

En medio del rumor de crisis de su expareja y Gianinna, un posteo de Jimena sobre “la actual de algún ex” no pasó desapercibido.

Con el humor que la caracteriza, Barón recomendó una app para contar pasos y escribió: “Obvio que pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia”, y las miradas apuntaron a Gianinna.