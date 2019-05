Fuerte mensaje de Dalma Maradona ¿contra Diego por no ver a sus nietos?: "No puedo entender cómo hay..."

La distancia de Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna es innegable. Y el enfrentamiento, que se originó cuando el Diez comenzó su batalla judicial contra Claudia Villafañe, también lo sienten los hijos de las jóvenes: Benjamín y la recién nacida Roma.

Justamente, Gianinna compartió una postal muy tierna Benjamín, fruto de su amor con Sergio “Kun” Agüero, junto a un texto muy emotivo: “Me llevaba el mundo por delante y hacía lo que quería. Nunca fui ‘convencional’ ni respeté lo que la sociedad había decretado como ‘familia’. Nadie creía en mi, todos me señalaban diciendo que con 19 no iba a poder ser tu mamá”.

"No puedo entender cómo hay personas que se pierden de pasar tiempo con el bebé" G-plus

En otra parte del posteo, expresó: “Ya con 30 te veo hoy tan plantado en la vida que agradezco todas las herramientas que te facilité, vos aprendés con solo 10 años lo que yo vengo aprendiendo hace 3 (…) Confiá y no cargues con mochilas que como te explico una y otra vez, ¡no te pertenecen! Gracias vida mía, gracias por darme este privilegio de ser madre y crecer junto a mi hijo”.

Entre las respuestas que recibió la publicación, hubo una muy especial de Dalma, que incluyó varios palitos que parecen ser para Diego, quien no ve a sus nietos: “¡Mientras tu ahijada me pone la mano en la cara mientras duerme yo leo esto y NO PUEDO ENTENDER cómo hay personas que se pierden de pasar tiempo CON EL BEBÉ (bueno, el nene pero para mí SIEMPRE bebé) más hermoso, inteligente y DULCE del mundo!”.

"Mirá si voy a ser tan tarada de no pasar tiempo con él cuando sé perfectamente que crece sin parar y que este tiempo ya no vuelve… ¡los amo para siempre!" G-plus

“Sin dudas Benja vino al mundo no solo para mejorarte a vos sino a toda persona que lo conozca y tenga la oportunidad de compartir tiempo con el! Siempre se lo digo... ¡es mi niño mágico! Tan sabio sin saberlo. ¡Lo veo cómo cuida a mi hija y me emociona!”.

Y cerró: “¡Gracias por dejarme ser su madrina y lamento comunicarte que siempre voy a ser su cómplice! Mirá si voy a ser tan tarada de no pasar tiempo con él cuando sé perfectamente que crece sin parar y que este tiempo ya no vuelve… ¡los amo para siempre!”.

Gianinna, emocionada por las palabras de su hermana, le respondió con una frase contundente: “Nos tenemos, te tenemos. PUNTO. ¡Los amamos!”.

