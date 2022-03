Fuerte mea culpa de Carmen Barbieri en medio de su enfrentamiento con Nazarena Vélez: "Dijimos cosas de las que me arrepiento"

El escándalo judicial de Fede Bal y Barbie Vélez, cuando se enfrentaron en Tribunales por denuncias cruzadas de violencia durante su noviazgo, había hecho que Carmen Barbieri también confronte con Nazarena Vélez, y a seis años la madre de Fede realizó un profundo análisis de lo sucedido.

"En el momento en que se dijeron las cosas entiendo a Nazarena, y me entiendo también yo. También hay que perdonar y saber perdonarse. Dijimos muchas cosas de las que yo me arrepiento, y ella no sé si se arrepiente. Pero hay cosas que lastiman a terceros, a nuestros hijos. No quiero estar enfrentada ni enojada con nadie", reflexionó Carmen.

Luego, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine) aseguró sobre la panelista de LAM: "El tema de lo que pasó entre las dos lo sacó ella, fue la primera en hablar. Yo no hubiese tocado el tema".

Para concluir, Carmen Barbieri recordó que tanto Federico Bal como Barbie Vélez habían sido sobreseídos en 2017 por la Justicia, y le dejó un picante mensaje a Nazarena Vélez.

"La Justicia ya dio su veredicto y cada una de nosotras sabemos la verdad. Entonces, esto es un tema terminado totalmente. Creo que si seguimos hablando lastimamos a nuestros hijos, y ellos están felices, cada uno con su vida. Gracias a Dios, todo salió bien porque no hubo efectos secundarios".

CARMEN BARBIERI Y LA POSIBILIDAD DE ENCONTRARSE CON NAZARENA VÉLEZ

Como Estefanía Berardi es panelista de Mañanísima y además integra LAM junto a Nazarena Vélez, le preguntó a Carmen Barbieri qué haría en caso de cruzarse a la madre de Barbie.

"Si me cruzo con Nazarena, que no me la crucé nunca más, la saludaré. Si ella no me saluda, no importa. (…) Y Si me invitan a LAM y está Nazarena yo voy. ¿Cómo no voy a ir?", afirmó desafiante.

Fue ahí que Bearardi le contó que Nazarena optaría por "pasar por otro lado" al verla y que también "preferiría retirarse y hacerse a un costado" en el momento en que Carmen esté en el estudio ante Ángel de Brito.

"Ah, bueno. Entonces está enojada. Yo no estoy enojada", sentenció Carmen Barbieri sobre Nazarena Vélez.